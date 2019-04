Com volta de Felipão, Palmeiras faz novo treino fechado visando duelo no Peru

18/04/2019 | 21:02



Contando com o retorno do técnico Luiz Felipe Scolari, que ficou fora da atividade realizada no dia anterior por causa de problemas particulares, o elenco do Palmeiras fez novo treinamento fechado na Academia de Futebol, na tarde desta quinta-feira.

Foi o terceiro trabalho cumprido nesta semana pela equipe palmeirense, que seguiu a sua preparação para enfrentar o Melgar, na próxima quinta, no Peru, pela penúltima rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

Apenas os dez minutos iniciais do treinamento, reservados para o aquecimento dos atletas, puderam ser acompanhados pelos jornalistas presentes no CT palmeirense. E neste curto período pôde-se notar a ausência do lateral-direito Mayke. Até o início da noite desta quinta, porém, o clube ainda não havia divulgado informações sobre o treino.

O meia Guerra e o atacante Willian, que se recuperam de lesões, também deram continuidade aos seus processos de reabilitação. Já o atacante Carlos Eduardo, que superou uma lesão no tornozelo direito, trabalhou novamente com o restante do elenco no campo depois de ter retornado na quarta-feira às atividades no campo.

Felipão havia sido liberado pela direção do clube de comandar o treino de quarta para poder resolver problemas pessoais em Porto Alegre. Sem a presença do comandante, a atividade foi dirigida pelos auxiliares Paulo Turra e Carlos Pracidelli.

A agenda do Palmeiras prevê a realização de mais três treinamentos fechados até domingo, todos marcados para começar às 9 horas. A equipe está sem disputar uma partida desde quando venceu o Junior Barranquilla por 3 a 0, no último dia 10, no Allianz Parque, onde três dias antes havia sido eliminada pelo São Paulo, nos pênaltis, no confronto de volta das semifinais do Campeonato Paulista.

Depois de encarar o Melgar pela Libertadores em solo peruano, o time palmeirense fará a sua estreia no Brasileirão no dia 28, contra o Fortaleza, no Allianz Parque.

Ap