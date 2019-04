18/04/2019 | 20:49



O presidente Jair Bolsonaro disse nesta quinta-feira, 18, que deseja fazer uma viagem à Polônia e à Hungria no segundo semestre do ano. Segundo ele, a ideia é estreitar laços de amizade e comerciais com os países do Leste europeu. Filho do presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, realiza viagem à Hungria, onde se reuniu com autoridades do país.