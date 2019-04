Johnny Depp diz que tem provas incontestáveis de que Amber Heard não foi agredida por ele

18/04/2019 | 19:11



Será que o jogo virou? Johnny Depp diz que tem provas incontestáveis de que sua ex-esposa, Amber Heard, mentiu ao acusá-lo de violência doméstica. Segundo informações do site The Blast, o ator apresentou imagens das câmeras de vigilância do elevador do antigo apartamento do casal, três dias depois da suposta briga onde Heard teria sido agredida por Depp.

Os vídeos foram gravados no dia 24 de maio e as imagens mostram Heard, sua irmã Whitney e uma amiga entrando e saindo do elevador diversas vezes. A equipe jurídica de Depp acredita fortemente que o rosto da atriz nessas imagens não apresenta nenhum machucado, mesmo com o testemunho de dois amigos de Heard sobre a lesão da artista.

Além disso, diversos funcionários do prédio alegam ter visto Heard nos dias seguintes à briga e disseram que ela também não apresentava nenhum machucado no rosto. Esses depoimentos podem ser cruciais na batalha judicial do ex-casal. No que será que isso vai dar, hein?