Do Dgabc.com.br



18/04/2019 | 18:28



O sol que brilhou intensamente nesta quinta-feira (18) em todas as sete cidades do Grande ABC deve continuar a aparecer nos próximos dias.

De acordo com a previsão com o CGE ABC (Centro de Gerenciamento de Emergências), o tempo seguirá estável nesta sexta-feira santa (19). O dia terá nebulosidade variando entre parcialmente nublado e claro, com bastante sol e calor. Não há previsão de chuva. A temperatura mínima prevista é de 17°C e a máxima 28°C.

Atenção novamente para a umidade relativa do ar, que poderá ficar abaixo dos 45%. O tempo no fim de semana será parecido com o de sexta-feira, céu com poucas nuvens, sol, calor, sem chuva e com umidade relativa do ar baixa.