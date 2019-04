Judiciário deve chegar a uma solução de bom senso, diz Mourão sobre inquérito

18/04/2019 | 17:01



O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, afirmou nesta quinta-feira, 18, que o Judiciário deve chegar a uma solução de bom senso no caso do inquérito que apura supostas ofensas e ameaças ao Supremo Tribunal Federal e aos 11 ministros integrantes da Corte. "Não quero tecer críticas ao Judiciário. Cada um sabe onde aperta os seus calos. Eu espero que se chegue a uma solução de bom senso nisso aí. Acho que o bom senso não está prevalecendo", afirmou o vice, na entrada de seu gabinete.

Mourão também reiterou que considera um ato de censura a proibição imposta pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito, à veiculação de uma reportagem sobre o presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, na revista digital "Crusoé" e no site "O Antagonista". A reportagem relata que o presidente do STF foi identificado pelo empreiteiro Marcelo Odebrecht, em acordo de colaboração premiada, como "o amigo do amigo do meu pai".

"Eu já declarei que considero que foi um ato de censura isso aí. Óbvio que está no seio do Judiciário, é uma decisão tomada pelo STF, e compete ao Judiciário chegar a um final disso aí tudo", disse Mourão.