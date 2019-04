Do Dgabc.com.br



18/04/2019 | 16:46



Situação é complicada para quem está indo ao Litoral neste momento.

De acordo com a Ecovias, o tráfego está lento do km 40 ao km 43 da rodovia Imigrantes. Também há registro de lentidão na Cônego Domênico Rangoni, sentido Guarujá do km 255 ao km 248.

A pista norte da via Anchieta está bloqueada para inversão de mão de direção e implantação da Operação Descida (7X3). A subida acontece apenas pela Imigrantes.