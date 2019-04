Região registra mais um feminicídio; caso, o sexto só em 2019, aconteceu na Vila Sônia Maria

Do Dgabc.com.br



18/04/2019 | 15:56



Mais um feminicídio aconteceu no Grande ABC. Desta vez, foi registrado No bairro Vila Sônia Maria (antiga favela do Buraco Quente), em São Bernardo, na início da tarde desta quinta-feira (18). O caso foi para o 8º DP da cidade.

Com o assassinato desta quinta-feira subiu para, pelo menos, seis o número de casos enquadrados como feminicídio no Grande ABC só neste ano.

OUTROS CRIMES

No dia 18 de março, em intervalo de menos de quatro horas, Santo André foi palco dois assassinatos de mulheres (leia aqui). As vítimas foram executadas pelos companheiros em seu local de trabalho e residência, respectivamente no Jardim Rina e Cidade São Jorge. No dia 10 do mesmo mês, outra mulher foi morta pelo marido no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo (relembre).

Na madrugada do dia 2 de fevereiro, médica veterinária foi assassinada a facadas pelo namorado em São Caetano (reportagem). Um dia depois, médica cubana foi morta com golpes de chave de fenda pelo marido brasileiro, em Mauá (leia aqui).