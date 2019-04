Literatura produzida por mulheres é tema da 4ª Semana Senac de Leitura

Do Dgabc.com.br



18/04/2019 | 15:53



Sob o tema Mulheres na Literatura – leitura e escrita que transformam vidas, o Senac São Paulo promove a 4ª Semana Senac de Leitura, em 60 unidades da rede em todo o Estado, incluindo a unidade de Santo André.

A ação ocorre de 22 a 27 de abril e tem como objetivo contribuir com a assiduidade à leitura de adolescentes e adultos. A programação inclui encontros com autores, rodas de conversas, palestras e a tradicional Feira de Troca de Livros e Gibis.



A proposta desta edição da Semana Senac de Leitura é dar visibilidade à produção literária feminina, ainda com pouca representatividade no âmbito nacional.



Um dos principais eventos da programação é a palestra de abertura com as escritoras Maria Vilani (mãe do cantor, rapper e compositor Criolo), Jarid Arraes e Goimar Dantas, com a mediação de Bel Santos Mayer, coordenadora de projetos de fomento à leitura, no dia 22, das 15h às 17h30, no Edifício Sede do Senac – Salão Nobre (Rua Dr. Vila Nova, 228 - Vila Buarque – São Paulo). Haverá transmissão simultânea para todas as unidades participantes da ação. Para acompanhar, acesse o Facebook do Senac São Paulo no dia e horário de realização da mesa-redonda.



Santo André



No Senac Santo André, estão previstas a Feira de Troca de Livros, uma exposição, roda de conversa, mesa-redonda e oficinas. Para conferir a programação completa e se inscrever em qualquer atividade, acesse o Portal Senac: www.sp.senac.br/semanadeleitura, escolhendo a opção Senac Santo André.As vagas são limitadas.