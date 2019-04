Vai viajar no feriado? Veja dicas para pegar a estrada em segurança

Da Redação, com assessoria



18/04/2019 | 15:48

Quem vai pegar a estrada no feriado precisa tomar alguns cuidados especiais para garantir viagens mais seguras. Cuidar dos pneus, por exemplo, pode ser a chave para garantir a eficiência de diversos sistemas do carro, como suspensão, transmissão, tração, direção e frenagem.

A Bridgestone, fabricante de pneus, preparou uma lista com 10 dicas de segurança para quem pretende cair na estrada.

Dicas para quem vai viajar no feriado

1. Calibre os pneus semanalmente de acordo com a indicação do manual do fabricante do veículo.

2. Faça o rodízio dos pneus. Para veículos com pneus radiais, o processo deve ser feito a cada oito mil quilômetros rodados. No caso dos pneus diagonais, a cada cinco mil quilômetros.

3. Evite sobrecarga no veículo. Excesso de peso compromete a estrutura do pneu e aumenta o risco de danos ou de alterações estruturais.

4. Faça a manutenção preventiva de todo o veículo. Amortecedores, molas, freios, rolamentos, eixos e rodas atuam diretamente sobre os pneus.

5. Utilize as medidas de pneus e rodas indicadas pelo fabricante do veículo. As partes do carro foram projetadas para interagirem de forma equilibrada. A utilização de pneus e rodas diferentes altera este equilíbrio.

6. Alinhe a suspensão e realize o balanceamento dos pneus sempre que o veículo sofrer impactos fortes, na troca de pneus, quando os pneus apresentarem desgastes irregulares, ao serem substituídos componentes da suspensão, quando o veículo estiver “puxando” para um lado ou a cada dez mil quilômetros.

7. Utilize o pneu indicado para cada tipo de solo. Rodar na cidade com um pneu destinado ao uso em terra (fora de estrada) provocará perdas no consumo de combustível, na estabilidade e na durabilidade das peças do veículo.

8. Observe periodicamente o indicador de desgaste da rodagem (TWI). Este indicador mostra o momento certo para se efetuar a troca, reduzindo o risco de rodar com o pneu careca. O limite de profundidade do sulco do pneu é de 1,6 milímetro.

9. Não permita o contato do pneu com derivados de petróleo ou solventes. Estes produtos atacam a borracha fazendo com que ela perca suas propriedades físico-químicas e mecânicas.

10. Evite a direção agressiva, com freadas fortes e mudanças bruscas de direção. Nunca ignore a existência de lombadas, buracos e imperfeições de piso.