Ribeirão Pires celebrará Dia Mundial do Livro com troca de obras literárias

18/04/2019 | 15:43



Alunos das escolas municipais de Ribeirão Pires terão semana de programação especial em comemoração ao Dia Mundial do Livro, celebrado na terça-feira (23). A Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação, promoverá, entre os dias 22 e 26, a segunda edição da Feira de Troca de Livros.



O evento acontecerá das 9h às 16h, na Tenda Multicultural, localizada no Complexo Ayrton Senna, e será destinado a cerca de dois mil alunos de nove escolas municipais que contam com ensino fundamental.



Além da troca de livro, os alunos poderão conferir o espetáculo musical “A procura da água”, que abordará o fim dos recursos naturais da terra e trará às crianças reflexão sobre atitudes diárias em relação ao consumo desenfreado desses recursos.