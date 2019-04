‘Dois Pra Lá, Dois Pra Cá’ é encenada em S.Caetano

Miriam Gimenes



19/04/2019 | 07:35



O que de mais importante aconteceu no Brasil e no mundo nos últimos 50 anos? Se for ao estúdio de TV (Prédio D) da USCS (Universidade Municipal de São Caetano do Sul), na Av. Goiás, 3.400, de amanhã até 12 de maio – sempre aos fins de semana –, vai descobrir.

É que lá será apresentado pela Cia. da universidade, a Grite de Teatro, o espetáculo Dois Pra Lá, Dois Pra Cá, que após longa pesquisa sobre fatos históricos, culturais e políticos traça panorama possível dos nossos caminhos como sociedade entre os anos de 1968 e 2018.

São 16 quadros que narram de forma sucinta e profunda como as vidas de pessoas comuns foram afetadas por mudanças que o tempo impôs.

Aos sábados, as sessões serão às 17h e 19h e, aos domingos, às 16h e às 18h. Os ingressos custam R$ 20.