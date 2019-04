Joice Hasselmann: 'acho inadequado ministro do STF tomar medida contra imprensa'

18/04/2019 | 15:30



A líder do governo no Congresso, deputada Joice Hasselmann (PSL-SP), criticou nesta quinta-feira, 18, medidas tomadas por juízes de Tribunais Superiores em relação à imprensa.

Questionada sobre a ordem do ministro Alexandre de Moraes para retirada do ar da matéria 'O amigo do amigo do meu pai', da revista Crusoé e do site O Antagonista, que citava o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, Joice disse que não falava pelo Supremo, mas que condenava o ato.

"Acho que é inadequado para o Supremo, para um ministro do Supremo ou qualquer um que integre uma Corte como esta tomar medida desta forma em relação à imprensa", afirmou.

Ela argumentou que a medida tomada por Moraes não é inadequada somente do ponto de vista político, mas jurídico também.

Ela defendeu que, se houver excessos em casos de liberdade de imprensa e de expressão, "a Justiça está aí".