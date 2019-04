‘Bacurau’ representa o Brasil em Cannes

Miriam Gimenes



19/04/2019 | 07:33



O Brasil daqui alguns anos. Este é o ambiente descrito pelo diretor Kleber Albuquerque Filho (Aquarius) para o seu novo longa Bacurau – codirigido por Juliano Dornelles – que representa o Brasil na competição pela Palma de Ouro no Festival de Cannes, previsto para os dias 14 a 25 de maio. Será a estreia mundial da produção, que chegará aos cinemas brasileiros no segundo semestre.

Bacurau, um filme de aventura e ficção científica, foi rodado no Sertão do Seridó, divisa do Rio Grande do Norte com a Paraíba, exatamente um ano atrás. Ele conta a história de um pequeno povoado do sertão brasileiro, que tem o nome do filme e dá adeus a Dona Carmelita, mulher forte e querida, falecida aos 94 anos. Dias depois, os moradores percebem que a comunidade não consta mais nos mapas.

“Esse é um trabalho de anos, feito com os colaboradores próximos de sempre e alguns outros novos. Creio que esse filme é o resultado da nossa relação com os filmes e as pessoas que amamos e que nos formaram, com Pernambuco, com o Brasil e com o mundo. E incrível poder voltar a exibir um filme no Palais em Cannes, três anos depois daquele momento sensacional com Aquarius!”, comemora Albuquerque. “Bacurau é um projeto que vem sendo desenvolvido desde 2009, quando era só uma ideia, até ser filmado em 2018. Enquanto o roteiro se transformava, o País e nosso cotidiano também. Estrear em Cannes nesse ano de 2019 é dar um lugar de respeito ao Brasil, seu cinema e sua cultura”, completa Dornelles.

As locações foram encontradas depois de a equipe percorrer mais de 10.000 quilômetros em Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. As filmagens duraram dois meses e três dias, com equipe de 150 pessoas. As cidades de Parelhas e Acari serviram de base para a produção.

Estão no elenco Sonia Braga, o alemão Udo Kier, Karine Teles, Barbara Colen , Silvero Pereira, Rubens Santos e Lia de Itamaracá, entre outros.