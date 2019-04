Miriam Gimenes



19/04/2019 | 07:25



A Prefeitura de Ribeirão Pires está com as inscrições abertas para curso de dança gratuito na modalidade de jazz. Os interessados deverão comparecer ao CEU (Centro de Artes e Esportes Unificados) Quarta Divisão, de amanhã até o dia 29, que fica na a Estrada do Sapopemba, 5.055. O horário de atendimento será das 8h às 17h.

Para realizar a inscrição será necessária a apresentação de uma foto 3X4, cópia do RG e do comprovante de residência. Menores de 18 anos deverão estar acompanhados pelos pais ou responsáveis. As aulas serão ministradas no próprio CEU às terças-feiras, das 14h às 15h30 (turma de 13 a 17 anos); e das 15h30 às 17h (turma a partir de 18 anos).