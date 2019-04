Autor lança livro de filosofia baseado em sua vivência

Richard Molina/Especial para o Diário



19/04/2019 | 07:24



A caminhada de um escritor pode começar tarde para alguns ou ter início bem cedo para quem se arrisca no meio. Pedro Daher Novo é jovem de 17 anos nascido em São Paulo, mas que mora em Santo André, e já está vivendo essa experiência. Ele acaba de lançar o seu primeiro livro, Ensaios de um Pré-Cidadão(Garimpo Editorial, 136 páginas, R$ 25).

A obra é composta por ensaios que o autor tem produzido durante a adolescência, com a finalidade de capturar o período. “Quando comecei tinha o propósito de relatar para mim mesmo, que fosse algo meu. Quando vi que já tinha mais de 15 escritos, decidi mudar o foco.”

Apesar de um tio-avô também escritor (o psicólogo Wilson Daher), a influência, segundo Pedro, veio do pai. Ele também trabalha na Unicamp, faculdade onde Pedro estuda Filosofia hoje. “Foi ele quem mais me inspirou, nos diálogos e na questão de fomentar esse lado crítico no dia a dia”, conta.

O livro foi escrito entre o final de 2017 e 2018 e representa visão histórica daquele momento de Pedro. Ele planeja lançar mais outro em breve e diz quer será uma tese social com mais conceitos e análises. O livro está à venda no site www.garimpoeditorial.com.br.