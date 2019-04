Conheça as atrações do turismo de luxo do Peru

Redação



18/04/2019

O viajante que gosta de conhecer outros países em alto estilo pode apostar nas atrações turismo de luxo do Peru. O país conta com inúmeros serviços, infraestrutura e experiências de altíssimo padrão. Elas variam desde um hotel de categoria superior construído em um antigo palácio real até passeios de trem ou barco com serviços requintados.

Turismo de luxo do Peru: hotéis

Entre hotéis, cruzeiros e trens, é comum perceber que muitos contam com certificações internacionais, como Virtuoso, Signature, Relais & Chateaux ou Nat Geo Unique Lodges of the World. Em Lima, os hotéis Country Club Lima Hotel, Hotel B, Belmond Miraflores Park e The Westin Lima Hotel & Convention Center são os grandes destaques.

Na cidade de Cusco, vale a pena se hospedar em locais como Inkaterra La Casona, Belmond Hotel Monasterio, Palacio del Inka, a Luxury Collection Hotel e Belmond Palacio Nazarenas, que garantem as experiências de mais alto padrão. Já no Vale Sagrado os mais desejados são: Explora Valle Sagrado, Inkaterra Hacienda Urubamba, Belmond Hotel Rio Sagrado, Sol y Luna, e Tambo del Inka, a Luxury Collection Resort & Spa.

Em Machu Picchu é possível encontrar três opções de luxo próximas ao sítio histórico: Inkaterra Machu Picchu Pueblo Hotel, Belmond Sanctuary Lodge e Sumaq Machu Picchu Hotel.

Passeio de trem

Quando o quesito é passeio por um trajeto encantador, os roteiros Belmond Andean Explorer e Belmond Hiram Bingham garantem experiências exclusivas. A companhia Inca Rail também oferece produtos de luxo, como o The Private Machu Picchu Train — com vagão privativo, menu degustação, acomodações decoradas e música ao vivo — e o The 360° Machu Picchu Train, que é o único trem panorâmico e com design exclusivo no Peru, com janelas mais amplas e altas, áudio guia em oito idiomas, vagão mirante ao ar livre e menu especial.

Cruzeiros

Na cidade de Iquitos, os destaques são os cruzeiros pelo Amazonas, com a Aqua Expeditions e a Del?n Amazon Cruises. Em Arequipa, o Belmond Las Casitas é a opção mais exclusiva. Já em Madre de Dios e Puno, as melhores opções são o Inkaterra Hacienda Concepción e o Titilaka, respectivamente.

Gastronomia

Além de todas as atrações, o turismo de luxo do Peru não deixa a gastronomia de lado. Dono de uma cozinha reconhecida por ser fiel às tradições, além de criativa, inventiva e cheia de personalidade, o Peru reúne diversos restaurantes do Ranking Internacional 50 Best, tanto na edição latino-americana quanto na nundial.

Em Lima, algumas opções são os restaurantes Maido, Central, Astrid & Gastón, Osso, La Mar Cebichería Peruana, Isolina Taberna Peruana, Rafael, Malabar, Fiesta e ámaZ.

Belezas do Peru

