Mourão diz que impeachment é bobagem e que se prosperar volta para a praia

18/04/2019 | 15:08



O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, classificou nesta quinta-feira, 18, como uma "bobagem" o pedido de impeachment dele protocolado pelo deputado Marco Feliciano (Podemos-SP), que o acusa de conspirar contra o presidente Jair Bolsonaro. "Se prosperar, eu volto para a praia", disse Mourão, na saída da Vice-Presidência da República.

O deputado e vice-líder do governo alega, entre outros motivos, que Mourão endossou uma postagem crítica a Bolsonaro feita pela jornalista Rachel Sheherazade, do SBT. Na mensagem, curtida por Mourão, a jornalista indica que Mourão é a melhor opção para gerir o País. Sob influência do professor Olavo de Carvalho, Feliciano afirma que Bolsonaro tem ciência do pedido.