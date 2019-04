Água Santa escolhe Atibaia para se refugiar antes do clássico

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



18/04/2019 | 14:32



Ao contrário do que foi divulgado pela assessoria de imprensa do Água Santa, a equipe não está hospedada no Paradise Golf & Lake Resort, de Mogi das Cruzes. No início da tarde desta quinta-feira (18), o clube retificou a informação e disse que o grupo está no Bourbon Atibaia Resort, a pouco mais de 80 quilômetros de distância de Diadema.



O Netuno escolheu o local para se concentrar exclusivamente no jogo contra o Santo André, domingo, às 11h, no Inamar, que decide qual clube do Grande ABC estará na elite do Campeonato Paulista em 2020. O Ramalhão venceu a primeira partida, no Bruno Daniel, por 2 a 0 e pode perder por até um gol que ainda assim estará classificado para a final da Série A-2 e também à Primeira Divisão. Ao Água Santa só resta vencer por dois gols de diferença para levar a decisão aos pênaltis ou por três para avançar direto.

O elenco do Água Santa fica em Atibaia até sábado, quando retorna a Diadema e realiza um último treino antes da partida no gramado do Estádio Inamar, com a presença dos torcedores.