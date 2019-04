Facebook coletou lista de contatos de 1,5 milhão de usuários

18/04/2019 | 13:28



O Facebook coletou a lista de contatos do e-mail de 1,5 milhão de usuários sem consentimento. A informação foi inicialmente revelada pelo site Business Insider, e depois confirmada pela rede social. De acordo com a reportagem, o Facebook armazena esses dados desde 2016. A empresa disse que as informações foram coletadas "sem intenção" e que agora deletará os dados e notificará os usuários afetados.

O Facebook revelou ao Business Insider que os contatos de 1,5 milhão de pessoas foram coletados pelo sistema da rede social, e foram usados para melhorar o direcionamento de anúncios do Facebook, para criar uma rede de conexões sociais na plataforma, e para recomendar amigos para os usuários adicionarem.

Essa revelação é um desdobramento de uma prática estranha do Facebook, divulgada neste mês de abril pelo site Daily Beast: alguns novos usuários da rede social, ao tentar criar a conta, se depararam com um solicitação da rede social, pedindo que eles informassem a senha do e-mail pessoal que seria usado para o cadastro. No pedido, o Facebook dizia ao usuário que a senha era necessária para a verificação de identidade - uma solicitação pouco comum para qualquer serviço de internet. À época dessa notícia, o Facebook reconheceu que o uso da senha do e-mail não é a melhor forma de fazer a verificação e disse que encerrou a prática.

Segundo o Business Insider, os usuários que inseriram a senha do email para verificação de identidade receberam uma mensagem dizendo que a rede social importaria seus contatos do e-mail - a reportagem afirma que em nenhum momento o Facebook pediu permissão para isso.

"Paramos de oferecer a verificação com senha de e-mail como opção para as pessoas verificarem suas contas quando criarem um perfil do Facebook pela primeira vez", disse um porta-voz do Facebook ao site. "Quando analisamos as etapas para verificação de identidade, descobrimos que, em alguns casos, os contatos de e-mail das pessoas foram enviados, sem intenção, para o Facebook durante a criação das contas".

O Facebook disse que os contatos não foram compartilhados com terceiros e que serão excluídos do sistema da rede social.

É mais um caso envolvendo a privacidade de usuários do Facebook, rede social que controla os dados de mais 2 bilhões de pessoas no mundo.