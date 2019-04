Resort em Maceió divulga pacote para Ano Novo

Redação



18/04/2019 | 13:18

O Réveillon ainda está longe, mas já tem ofertas para quem está de olho onde passar a data. O Pratagy Beach All Inclusive Resort, de Maceió (AL), divulgou um pacote para a virada do ano. Ao fechar o roteiro antecipadamente, o viajante ganha um desconto de R$ 3.000.

Siga a cobertura de nossos repórteres por todo o mundo, diariamente, no Instagram @rotadeferias, com direito a belas fotos e stories curiosos.

Pacote do Pratagy Beach All Inclusive Resort

Divulgação Área de massagem no Pratagy Beach Resort All Inclusive



As diárias custam a partir de R$ 1.233, já com o desconto. O total fica R$ 8.626,00 por sete noites, para um casal e até duas crianças, em apartamentos Studio Casal. Os menores de 12 anos acompanhados de no máximo dois adultos não pagam.

O hotel trabalha com sistema all inclusive, que cobre todas as refeições, bebidas alcoólicas e não alcoólicas. Além disso, para a virada do ano, o Pratagy promoverá ceia e festa para comemorar a noite.

A promoção irá até o dia 31 de julho, ou enquanto o resort tiver disponibilidade. Na compra antecipada, os turistas economizam 25% do valor total. O pacote sem o desconto sairia por R$ 11.621 para o casal.

Divulgação Praia localizada no resort.



Serviço

Pacotes: a partir de R$ 8.626 o casal com mínimo de sete noites em apartamentos Studio Casal com serviço all inclusive. Crianças de até 12 anos acompanhadas de até dois adultos não pagam.

Endereço: Rodovia AL 101 Norte, km 10 – Pescaria, Maceió – AL

Reservas e informações: vendas@pratagy.com.br ou (82) 4009-7400