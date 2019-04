Jason Momoa faz a barba pela primeira vez em sete anos

18/04/2019 | 12:35



Jason Momoa não está na última temporada de Game of Thrones, mas aproveitou o clima de despedidas da série para dar adeus à sua barba, que não fazia desde 2012. No vídeo, o ator que deu vida ao personagem Khal Drogo promove o uso de alumínios recicláveis como alternativa ao plástico.

"Adeus Drogo, Aquaman, Declan, Baba! Estou raspando essa fera, é hora de mudar. Uma mudança para o melhor... Para os meus filhos, seus filhos, para o mundo. Vamos fazer uma mudança positiva para a saúde do nosso planeta. Vamos limpar nossos oceanos e nossas terras. Junte-se a mim nessa jornada. Vamos mudar para um alumínio reciclável. Água em latas, não em plástico", diz a descrição do vídeo, publicado no canal do YouTube de Momoa.

Nas imagens, o ator está no meio do deserto e usa um barbeador elétrico para tirar a barba que deixou por sete anos. Um outro homem junta-se a ele e também adere ao novo visual.

A campanha tem o objetivo de difundir o uso de alumínios recicláveis, principalmente em embalagens de água, para reduzir a produção de garrafas plásticas. De acordo com pesquisadores da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), o tempo de decomposição da garrafa plástica é de 400 anos.