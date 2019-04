Homem é preso por roubo de carro em São Bernardo

Do Dgabc.com.br



18/04/2019 | 12:30



Um homem foi preso por roubo de carro nesta quinta-feira (18) no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo.

Policiais militares da 4ª Cia do 6º Batalhão faziam patrulhamento de rotina pela Avenida Luiz Pequini quando avistaram dois indivíduos em atitude suspeita em um Fiat Punto. As autoridades tentaram realizar a abordagem, porém o veículo se evadiu e teve início breve acompanhamento até a Rua Lima Barreto, onde os dois homens desembarcaram do veículo com o intuito de fugir. Um deles acabou capturado.

Com o rapaz foi encontrado um simulacro de arma de fogo e, em pesquisa junto ao Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), foi informado que o veículo se tratava de produto de roubo havia poucos instantes. O crime foi praticado em mercado localizado na Rua Monte das Oliveiras. Antes, a dupla também tinha roubado um GM Corsa pela Rua Abramo Luchesi.

O infrator foi encaminhado ao 1º DP (Centro) de São Bernardo, onde o caso foi registrado. Testemunhas reconheceram o homem como sendo o autor dos crimes.