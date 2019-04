Nadal supera Dimitrov, conquista a 70ª vitória em Montecarlo e vai às quartas

18/04/2019 | 12:20



Rafael Nadal joga à vontade no Masters 1000 de Montecarlo. O tenista espanhol aumentou sua supremacia no torneio monegasco ao derrotar nesta quinta-feira o búlgaro Grigor Dimitrov por 2 sets a 0, com parciais de 4/6 e 1/6, conquistar a 70ª vitória na competição e avançar às quartas de finais.

Foi a 17ª vitória seguida de Nadal em Montecarlo, onde ele não perde desde quando foi eliminado pelo sérvio Novak Djokovic nas semifinais de 2015. Ele é o maior campeão do torneio no Principado de Mônaco disputado em quadras de saibro, com 11 títulos.

O triunfo desta quinta também amplia o retrospecto favorável de Nadal sobre Dimitrov. O atual vice-líder do ranking mundial venceu todos os 13 jogos contra o búlgaro de 28 anos, ex-número 3 do mundo e atual 28º colocado da ATP.

Nadal sofreu em alguns momentos do primeiro set, em que começou bem, mas viu o adversário resistir com bravura nos primeiros games, tanto que o espanhol só conseguiu quebrar o saque de Dimitrov no quarto game, ao aproveitar seu segundo break point para anotar 3 a 1.

Na sequência, o espanhol fez 4 a 1, mas viu o búlgaro vencer três games consecutivos e empatar o jogo. No entanto, o número 2 do mundo voltou ao ritmo inicial e bem ao seu estilo, com força e intensidade, venceu os dois games seguintes e fechou a parcial.

O equilíbrio do primeiro set não se repetiu no segundo em virtude da agressividade de Nadal combinada à instabilidade de Dimitrov, que cometeu muitos erros não forçados - foram 21 em todo o jogo - ao se arriscar em busca do empate e foi totalmente dominado. Assim, Nadal, que chegou a abrir 4 a 0, perdeu apenas um game e definiu o triunfo ao fechar o set em 6 a 1.

Soberano em Montecarlo, onde perdeu contabiliza apenas quatro derrotas em 74 jogos, Nadal enfrentará nas quartas o argentino Guido Pella, que superou mais cedo o italiano Marco Cecchinato, por 2 a 1. Nadal venceu os dois únicos duelos que fez contra Pella.

SÉRVIO SURPREENDE - A zebra passeou nesta quinta em Montecarlo. Em outro duelo já encerrado nesta quinta, o sérvio Dusan Lajovic, número 48 do mundo, derrotou o austríaco Dominic Thiem, atual quinto colocado da ATP, por 2 sets a 0, com um duplo 6/3. Foi sua primeira vitória diante de um tenista integrante do top 5 da ATP.

Na próxima fase, Lajovic, que já havia eliminado o belga David Goffin e ainda não perdeu um set no torneio, vai encarar o italiano Lorenzo Sonego, que passou pelo britânico Cameron Norrie.