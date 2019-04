Letícia Spiller e Marcello Novaes fazem Ana Maria Braga chorar

18/04/2019 | 12:11



Na edição do Mais Você dessa quinta-feira, dia 18, Ana Maria Braga convidou Henri Castelli, Pedro Novaes e Giulia Bertolli, que estão na nova temporada de Malhação, chamada Toda Forma de Amar. Para cada um dos atores, a apresentadora preparou uma surpresa, com depoimentos bem fofos e orgulhosos.

Para Pedro, por exemplo, os pais do ator iniciante apareceram na tela e disseram lindas palavras! Primeiro, Letícia Spiller disse o seguinte para o filho:

- Pedro é um filho companheiro, um filho querido, gentil, educado, sempre foi esse menino de luz, que ajuda os mais velhos, que se preocupa com as pessoas, que tem um sentimento de solidariedade dentro dele, que é uma coisa dele. A gente nunca precisou ficar ensinando as coisas básicas em relação a como se tratar um ser humano. (...) Pedro, você é pura luz para mim. Você me inspira. Você é um presente de Deus para mim.

Em seguida, o pai dele, Marcello Novaes, também se declarou ao filho:

- Ele é generoso, ele é profissional, tem um espírito coletivo muito bacana. Todas essas qualidades que um ator precisa, então eu acho que ele vai se dar muito bem. O Pedro tem uma coisa muito especial... que é um coração muito bonito. Ele é tão generoso, um filho tão bacana, ele é tão lindo por dentro - e por fora também!

Quando os depoimentos terminaram, Pedro, visivelmente emocionado, fez também uma declaração aos pais. Nesse momento, é possível ver Ana Maria secando discretamente os olhos, até o momento que ela ganha um lencinho e diz:

- Desculpa, eu fico emocionada, porque mãe que é mãe, a gente vê o filho que não é da gente... porque filho é filho e toda mãe sente a mesma coisa. (...) Eu sou a boba da manhã, né?, brincou.

Bem emocionada, ela ainda declara:

- Mas é verdade mesmo, eu fico muito emocionada de ver, porque é um orgulho para os pais, né? Ter filhos como vocês, com essa beleza toda... com essa força, esse caráter.

Muito fofa!