Homem é preso por receptação de moto roubada em São Bernardo

Do Dgabc.com.br



18/04/2019 | 12:13



Um homem foi preso por receptação de moto roubada no bairro Paulicéia, em São Bernardo, na madrugada desta quinta-feira (18).

Por volta das 3h30, policiais militares da 2ª Cia do 6º Batalhão se depararam com um indivíduo em atitude suspeita em uma Honda CG 150. As autoridades tentaram abordá-lo pela Avenida Cézar Magnani, mas o condutor não obedeceu a ordem de parada e fugiu pelo Corredor ABD. Na altura da Rua General Bertoldo Klinger, ele perdeu o controle da moto e caiu.

Nada de ilícito foi encontrado durante a abordagem, porém ao consultar o emplacamento da moto constatou-se que se tratava de produto de roubo.

O caso foi registrado no 2º DP (Rudge Ramos) e o indivíduo ficou à disposição da Justiça.