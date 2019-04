18/04/2019 | 11:51



O presidente Jair Bolsonaro participava por volta das 11h40 desta quinta-feira, 17, de almoço na sede do Comando Militar do Sudeste, em São Paulo. Participam do almoço, ao qual a imprensa não tem acesso, os mais de 70 agraciados com diplomas e medalhas do Exército, entre os quais o prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), e as deputadas federais do PSL Joice Hasselman e Carla Zambelli.