Após rebater críticas sobre seu peso, Demi Lovato é flagrada look esportivo

18/04/2019 | 11:11



Demi Lovato está focando em sua saúde mais do que tudo atualmente e, após passar por um longo período de recuperação por causa da overdose sofrida em julho de 2018, a cantora foi flagrada com um look esporte que supostamente indica que ela teria ido à academia.

Ela, que exibiu seu novo corte de cabelo recentemente, sempre teve bastante contato com atividades físicas e em suas redes sociais já chegou a compartilhar alguns registros de suas aulas de boxe.

No clique, Demi aparece de bermuda e blusa de malha colorida, além de uma pochete e mala nos ombros.

Vale lembrar que no final de abril, a cantora usou as redes sociais para criticar um tabloide americano que disse que ela estava mais cheinha após treinar em Los Angeles. Indignada, Demi, que tem um histórico de problemas com bulimia e mudanças constantes de peso, não perdoou o comentário.

Eu sou mais do que o meu peso, ela disse, no texto.