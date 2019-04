Assessora de Isis Vaverde posta selfie mostrando filho da atriz

18/04/2019 | 11:11



Isis Valverde é uma daquelas artistas que fazem questão de manter sua vida privada longe dos olhos do público. Por isso, foi uma surpresa quando a nova responsável pela agenda dela, Ju Matottini, postou no Instagram uma foto em que Rael, filho da beldade, quase mostra o rosto!

Na publicação, a atriz aparece segurando o bebê - que é mostrado de perfil - enquanto a assessora tira uma selfie dos três. Na legenda da postagem, Mattoni escreveu:

Ju, faz carinha de contente pra comemorar o fim do trabalho? E eu rio igual a Maria Filipa. Making of de hoje com minha belérrima Isis Valverde e Rael, também conhecido como bebê mais fofo desse planeta.

E você acha que Isis ficou chateada com a exposição? Que nada! Além de ela ter deixado um emoji de coração na postagem, também compartilhou uma foto semelhante com a seguinte legenda:

Uma delicia de dia! Hoje foi correria e muita gargalhada! Logo, surpresas lindas, né, Ju Mattoni?

E é claro que na caixa de comentários da mamãe, os seguidores não deixaram de apontar a raridade do registro:

Até que enfim ele apareceu em algum registro. De ladinho já da para perceber que o nariz é o da mãe. Mostra logo o rostinho desse anjo, Isis Valverde. Que Deus abençoe esse ser de luz.

Ela postou!!!

Primeira foto que vejo com o seu bebê lindo. Fico feliz!