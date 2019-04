Esposa de Jason Biggs revela ter deixado o filho cair de cabeça

18/04/2019 | 11:11



Jenny Mollen, esposa de Jason Biggs, já havia usado a rede social para abrir um pouco mais sobre sua vida, ao falar sobre seu problema de tireoide. Dessa vez, ela revelou que sem querer deixou seu filho, Sid, de cinco anos de idade, cair no chão. Com a queda, o pequeno fraturou o crânio e teve que ficar internado.

O relato foi feito pela própria Jenny, no Instagram, que fez o seguinte texto:

No sábado à noite, deixei cair meu filho de cabeça fazendo com que ele quebrasse o crânio e o deixando na UTI.

Ela, em seguida, agradeceu a equipe do hospital que estava tratando seu filho:

Obrigada a todos os enfermeiros, neurologistas, pediatras, residentes, a equipe do café e as mulheres corajosas que deixam o banheiro de visitas limpo. Não sei como este post se tornou um discurso de agradecimento do Oscar... mas Jason Biggs, graças a Deus por você! Graças a Deus, Graças a Deus, Graças a Deus. Tem sido uma semana traumática, mas Sid está em casa agora levando as coisas devagar e se recuperando bem.

Por fim, concluiu:

Ele também está comendo um monte de sorvete de casquinha mergulhado em chocolate e planeja experimentar mergulhar cereja também. Meu coração está com todos os pais que já passaram por isso ou ainda vão se achar neste tipo de posição. Vocês não estão sozinhos...

Tenso, né?