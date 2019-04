A luta ganha corpo

Do Diário do Grande ABC



18/04/2019 | 11:12



Ainda longe de ser concluída, posto que o governador João Doria (PSDB) só deve se pronunciar definitivamente sobre o assunto em junho, a campanha pela vinda do Metrô ao Grande ABC, que nasceu no seio da sociedade civil organizada e foi posteriormente encampada pelo Diário, vai ganhando corpo. Um dos maiores entusiastas da ideia, o prefeito de São Caetano e vice-presidente da FNP (Frente Nacional de Prefeitos), José Auricchio Júnior (PSDB), pretende levar o tema para ser debatido com especialistas no Encontro Ibero-Americano de Mobilidade Urbana Sustentável.

Eis atitude louvável, estreitamente sintonizada com os anseios da população regional. Será excelente oportunidade para se descobrirem caminhos capazes de viabilizar a ligação metroviária entre São Bernardo e Capital, passando por Santo André e São Caetano. A presença de técnicos de vários países, cada um com sugestões para ajudar a resolver problemas complexos, como são os que precedem a implantação do Metrô, certamente vai proporcionar o surgimento de boas ideias, que podem ser aproveitadas no Grande ABC.

Há dificuldades de se obter o montante de R$ 600 milhões para realizar as desapropriações de imóveis por onde vai passar o traçado do Metrô, problema enfrentado pela região? Que tal estimular os participantes dos países ibero-americanos, especialmente Espanha e México, exemplos neste setor, a revelarem como financiam seus projetos de expansão das linhas? Quem sabe não surja alguma proposta que possa ser adaptada para o Grande ABC.

Entusiasta do modelo de transporte sobre trilhos para o deslocamento em massa de passageiros, com conforto, agilidade e segurança, este jornal torce para que lideranças políticas, sociedade civil e população aproveitem o encontro internacional que vai acontecer em São Caetano, de 7 a 9 de maio, para encorpar ainda mais o movimento em favor do Metrô. Foi esse o tipo de modal prometido pelo governo do Estado para os moradores das sete cidades; que seja ele a ser entregue dentro de algum tempo.