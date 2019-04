Câmara inicia votação de impeachment de Atila; prefeito decide não ir à sessão

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



18/04/2019 | 10:29



A Câmara de Mauá iniciou, na manhã desta quinta-feira (18), a votação do impeachment do prefeito Atila Jacomussi (PSB), por suposta vacância do cargo.

O Diário apurou que o prefeito decidiu não vir pessoalmente à sessão que decidirá seu futuro político. O socialista será representado pelo advogado Leandro Petrin, que fará a defesa do prefeito em plenário.



Cerca de 200 pessoas acompanham os trabalhos na galeria da Casa. O efetivo da GCM (Guarda Civil Municipal) foi reforçado para evitar tumultos e eventuais confrontos entre torcidas pró e contra impeachment.

Dos 23 vereadores, apenas Gil Miranda (PRB) não compareceu à sessão. A justificativa oficial é que o parlamentar se ausentou por motivos de saúde da mãe, que mora na Bahia.

Por decisão do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo), o pedido de cassação que trata de quebra de decoro foi suspenso. O legislativo apreciará hoje apenas a denúncia que acusa Atila de abandonar o cargo por ter ficado afastado do posto por mais de duas semanas sem autorização legislativa.