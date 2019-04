Hotéis no Valle Nevado oferecem descontos para a temporada 2019

Redação



18/04/2019 | 10:18

Os hotéis no Valle Nevado, no Chile, anunciaram datas com preços especiais para quem quer se hospedar a 3 mil metros de altitude, em plena Cordilheira dos Andes. A temporada 2019 é a oportunidade perfeita para aproveitar a maior área esquiável da América Latina.

Os clientes de cartões com bandeira Mastercard terão acesso a descontos exclusivos na estação de esqui e snowboard. Os preços são válidos de junho a setembro e em datas pré-determinadas, sendo aplicáveis apenas para reservas pagas integralmente até 30 de abril.

Divulgação O Valle Nevado é uma das principais estações de esqui do mundo

Hotéis no Valle Nevado

O Valle Nevado conta com três opções de hotéis: Valle Nevado, Puerta del Sol e Tres Puntas. Eles são categorizados com cinco, quatro e três estrelas, respectivamente.

No período de 9 a 22 de agosto, há desconto de até 20% para reservas de, no mínimo, três noites em qualquer um dos hotéis.

De 21 de junho a 5 de julho, início da temporada, o desconto é de 40% para reservas a partir de duas noites. Já nas datas de 20 a 27 de setembro, é oferecido desconto de até 50% para reservas de, no mínimo, duas noites.

Vale destacar que as ofertas não são cumulativas com outras promoções e não são válidas para suítes no Hotel Valle Nevado. Além disso, elas estão sujeitas à disponibilidade no momento da reserva.

Divulgação A gastronomia é sempre uma atração para os viajantes

Outros benefícios

Quem optar por outras formas de pagamento poderá aproveitar os benefícios do Hotel Tres Puntas, que oferece 20% de desconto para reservas no período de 5 a 19 de julho e de 2 a 9 de agosto.

Já no Hotel Puerta del Sol, o desconto é de 20% para estadia nos períodos de 5 a 26 de julho e 2 a 9 de agosto. Os mesmos períodos também têm condições especiais no cinco estrelas Hotel Valle Nevado, que oferece 15% de desconto.

Não cumulativas, as ofertas são válidas para estadia mínima de três noites e reservas realizadas até 15 de maio.

Divulgação Os descontos são boas opções para quem quer curtir mas também pensa no bolso

Melhores estações de esqui do mundo

