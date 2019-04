18/04/2019 | 10:06



O presidente Jair Bolsonaro participa na manhã desta quinta-feira, 18, da solenidade do Dia do Exército em São Paulo. Na cerimônia, que ocorre no Comando Militar do Sudeste, na zona sul da capital paulista, serão distribuídos a 74 personalidades o diploma de colaborador do Exército e as medalhas Exército Brasileiro e da Ordem do Mérito Militar. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), e o apresentador da Band José Luiz Datena são alguns dos agraciados.