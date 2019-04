Com show de Harden, Rockets atropelam o Jazz e abrem 2 a 0 nos playoffs

18/04/2019 | 09:35



Assim como a rodada de terça-feira, os jogos desta quarta-feira dos playoffs da NBA tiveram amplo domínio de quem jogou em casa. Os mandantes Houston Rockets, Milwaukee Bucks e Boston Celtis venceram Utah Jazz, Detroit Pistons e Indiana Pacers, respectivamente, e todos os três abriram 2 a 0 em suas séries.

O destaque da vitória dos Rockets e, talvez da noite, foi James Harden, que teve noite inspirada. Com alto aproveitamento nas bolas de três, o armador foi decisivo no triunfo ao alcançar mais um triple-double em sua carreira e conduzir o seu time à vitória por 118 a 98.

Harden fez 32 pontos, pegou 13 rebotes e deu 10 assistências. O aproveitamento do time de Houston, e não só de Harden, nas bolas de três em relação ao adversário também foi fundamental para o triunfo: 17 contra 8 do Jazz, que conseguiu, em alguns momentos, equilibrar o jogo pelo bom desempenho nos rebotes defensivos.

Os Rockets também contaram com boa atuação de Eric Gordon e P.J. Tucker, ambos com 16 pontos, e Chris Paul, que anotou 17. Harden, além do festival de bolas certeiras, também impressionou com um drible desmoralizante em cima de Ricky Rubio, que, no lance, perdeu o equilíbrio e quase foi ao chão.

Derrick Favors, com 14 pontos e 12 rebotes, foi o destaque do Utah Jazz, que abusou dos erros, especialmente no primeiro tempo do jogo, em que os visitantes foram arrasados e desceram ao vestiário com uma desvantagem de 26 pontos. O confronto segue agora para Salt Lake City, onde serão realizadas as duas próximas partidas, a primeira no sábado, às 23h30 (de Brasília).

Quem também abriu 2 a 0 em sua série foi o Bolton Celtics, que, liderado por Kyrie Irving, cestinha da partida com 37 pontos, venceu os Pacers por 99 a 91. O time de Boston teve atuação irregular, mas cresceu no momento decisivo do jogo, o último quarto, e garantiu a vitória de virada em casa.

Kyrie foi fundamental para essa virada. O armador não se intimidou com a forte defesa do rival e anotou 18 pontos no primeiro tempo, mas foi no último quarto que ele brilhou ainda mais ao marcar nove pontos em três bolas de três pontos e comandar a virada da sua equipe, que chegou a ficar 12 pontos atrás no placar.

Além dos 37 pontos, Kyrie deu sete assistências e pegou seis rebotes, números que nenhum jogador dos Celtics havia alcançado desde Paul Pierce, em 2003. Os dois próximos duelos serão em Indiana. O primeiro deles na sexta-feira, às 21h30 (de Brasília).

MUITO FÁCIL - Depois de vencer o primeiro jogo da série com muita facilidade, o Milwaukee Bucks, comandado por Gianni Antetokounmpo, voltou a atropelar o Detroit Pistons e confirmar o abismo entre o time que terminou a temporada regular como líder e o oitavo colocado da Conferência Leste. O placar final mostrou 120 a 99 para os donos da casa.

Além de Antetokounmpo, Bledsoe e Middleton também brilharam. Os três juntos marcaram 77 pontos. O astro grego, decisivo especialmente no terceiro quarto, anotou 26 pontos, pegou 12 rebotes e contribuiu com quatro assistências. Pelos Pistons, que amargaram a 12ª derrota seguida, quem se destacou foi Andre Drummond, com 18 pontos e 16 rebotes.

o time de Wisconsin, muito perto de confirmar a vaga nas semifinais de Conferência, feito que não consegue desde 2001, volta a encontrar os Pistons no próximo sábado, às 21 horas (de Brasília).

Nesta quinta-feira, os playoffs da NBA terão mais três jogos. O Brooklyn Nets encara o Philadelphia 76ers, o San Antonio Spurs enfrenta o Denver Nugets e o Los Angeles Clippers mede forças com o Golden State Warriors. As três séries estão empatadas em 1 a 1. Portanto, quem vencer passará à frente.