Série comemorativa Mini 60 Years é confirmada para o Brasil

Leo Alves



18/04/2019 | 09:18

Série comemorativa dos 60 anos do lançamento do Austin Mini clássico, a Mini 60 Years está confirmada para o Brasil. Apenas 25 exemplares da edição exclusiva serão trazidos para o mercado nacional. Apesar de confirmar a série no País, a marca ainda não revelou quando os modelos serão disponibilizados.

Série comemorativa Mini 60 Years

A série especial será disponibilizada no Cooper S de três portas. Equipados com o motor 2,0l de 192 cv de potência, os exemplares exclusivos serão pintados na cor verde New British Racing Green, com o teto em branco pepper. As faixas esportivas sobre o capô têm a inscrição 60 Years, assim como as soleiras.

Equipamentos

A projeção em LED das portas também exibe o nome da série especial. Por dentro, o modelo tem volante e bancos em couro, sistema de áudio assinado pela Harman/Kardon, head-up display, ar-condicionado digital de duas zonas, faróis adaptativos em LED, e teto solar panorâmico.