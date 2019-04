Luxo: Txai Resort promove evento focado em bem-estar

Redação



18/04/2019 | 08:18

O Txai Resort Itacaré, em Ilhéus (BA), recebe a 12ª edição do evento “Praticando o Bem-viver” entre os dias 20 e 22 de setembro. A ação é realizada anualmente com o objetivo de renovar as energias dos participantes e disseminar o bem-estar.

Divulgação Resort em Ilhéus é opção para quem deseja relaxar

Txai Resort – “Praticando o Bem-viver”

A experiência de 2019 tem como tema “Ayurveda, a ciência da longevidade”. Ela será comandada por Márcia De Luca, especialista em yoga, meditação e Ayurveda.

A proposta do evento é ajudar o hóspede do resort a encontrar seu pontos de equilíbrio para agradecer a vida. Tudo isso, por meio de atividades que alinham o corpo e a mente.

A gastronomia também será um meio importante da terapia, com um menu especialmente elaborado para a ocasião. O evento promete ser bem democrático, já que pode atrair quem já é adepto de um estilo de vida equilibrado e aqueles que pretendem experimentar novos hábitos.

O que é Ayurveda

Ayurveda é uma filosofia médica oriental, proveniente da Índia e que tem mais de cinco mil anos. A palavra é originária do sânscrito e possui dois elementos: “Veda” que significa conhecimento, ciência ou sabedoria, e “Ayus”, que quer dizer vida.

O método propõe uma vida saudável, em harmonia com as leias da natureza e com o objetivo de alcançar a felicidade. Ele possui dois focos principais: promover e preservar a saúde das pessoas saudáveis e curar as doenças dos pacientes por meio de massagens, dieta, atividade física moderada, yoga e meditação.

Divulgação Vista da praia em Ilhéus

Serviço

O programa de duas noites sai a partir de R$ 4.900 e o de três noites a partir de R$ 6.960. Este, oferece um serviço de pensão completa – sem bebidas alcóolicas e não alcóolicas – e traslado. Vale destacar que ambos cobram mais cinco por cento de imposto.

Quem deseja vivenciar essa experiência pode aproveitar que as companhias aéreas nacionais oferecem voos das principais capitais brasileiras para Ilhéus. Entre elas, TAM, Gol e Azul.

