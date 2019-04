Acidente com ônibus mata 28 em Portugal

18/04/2019 | 05:50



Um acidente com um ônibus de turismo deixou na quarta-feira, 17, ao menos 28 mortos na Ilha da Madeira, em Portugal. O secretário regional de Saúde da Madeira, Pedro Ramos, afirmou que outras 28 pessoas ficaram feridas. Segundo a SIC TV e autoridades locais, a maioria das vítimas era alemã.

O ônibus levava 50 pessoas quando escapou da pista no município de Santa Cruz. A imprensa local afirma que o motorista perdeu o controle do veículo em uma curva na estrada da Ponta de Oliveira. Imagens de TV mostravam um ônibus branco cercado por bombeiros.

De acordo com o prefeito de Santa Cruz, Filipe Souza, os mortos são 17 mulheres e 11 homens, entre eles 4 pessoas que não estavam dentro do ônibus. "Não tenho palavras para descrever o que aconteceu. Não posso encarar o sofrimento dessas pessoas", disse Souza.

As autoridades portuguesas informaram que o ônibus tinha cinco anos de uso e estava com todas as inspeções em dia. O veículo havia deixado um hotel na cidade de Caniço, no leste da Ilha da Madeira, com destino a Funchal, capital da região autônoma portuguesa.

O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, chegou a anunciar que iria a Funchal para acompanhar o caso, mas depois informou que cederia dois aviões da Força Aérea, incluindo aquele que usaria para viajar, para que seja feito o transporte dos feridos para o continente. "É muito mais importante socorrer os feridos do que o presidente viajar", disse. (Com agências internacionais)

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.