PMI composto da zona do euro cai a 51,3 em abril, menor nível em 3 meses

18/04/2019 | 05:34



O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto da zona do euro, que mede a atividade nos setores industrial e de serviços, caiu de 51,6 em março para 51,3 em abril, atingindo o menor nível em três meses, segundo dados preliminares publicados hoje pela IHS Markit. A previsão de analistas consultados pela Dow Jones Newswires era de estabilidade do indicador, a 51,6. Apesar da queda, a leitura acima de 50 indica expansão, ainda que em ritmo mais fraco do que no mês passado.

Apenas o PMI de serviços do bloco caiu de 53,3 em março para 52,5 em abril, também o menor patamar em três meses. Neste caso, a projeção era de redução menor, a 53.

Já o PMI industrial da zona do euro subiu de 47,5 em março para 47,8 em abril, mas ficou um pouco abaixo da projeção do mercado, de 47,9. Além disso, o resultado abaixo da barreira de 50 mostra que o setor permanece em contração.