Senta que lá vem história

18/04/2019



Boa parte dos brasileiros só conhece os índios dos livros de História da escola, nas narrativas que remontam ao momento em que as caravelas portuguesas que traziam Pedro Álvares Cabral e esquadra por ele comandada aportaram na costa de Porto Seguro, na Bahia, em 22 de abril de 1500, e em relatos posteriores, quando os então únicos habitantes brasileiros começaram a interagir com os portugueses e, após se assustarem, num primeiro momento, passaram a se deslumbrar com os artigos trazidos pela civilização europeia.

“Quando os portugueses chegaram aqui, eles não encontraram, de imediato, nenhuma riqueza nem pedras preciosas nem ouro. A única atividade econômica que iniciaram foi a exploração do pau-brasil. Eles já sabiam que aqui havia essa espécie em abundância e que poderiam extrair corante vermelho utilizado para tingir roupas, além de usar sua madeira para a confecção de móveis. Portanto, começaram a desenvolver o escambo com os índios, no qual eles cortavam o pau-brasil, o empilhavam e levavam para os navios e, em troca, os portugueses entregavam objetos que não tinham valor aos indígenas, como itens de metal (faca, tesoura, machado, panela), adornos de miçanga e espelhos, mas que, como eles desconheciam tudo aquilo, ficavam encantados”, explica a historiadora e orientadora educacional Mariluci de Morais Abreu.

O antropólogo, escritor, educador e estudioso da cultura indígena Darcy Ribeiro (1922 – 1997) disse, em sua obra O Brasil Como Problema (Global Editora), que à época do descobrimento havia cerca de 6 milhões de índios no País, sendo a metade deles na Amazônia. Nos piores dias, segundo Ribeiro, essa população chegou a 150 mil pessoas nos anos 1950, quando ele e os irmãos Villas-Bôas (Orlando, Cláudio e Leonardo, que lideraram as primeiras expedições para contato com os índios, confrontaram interesses do governo e protegeram as tribos da civilização – o filme Xingu, de Cao Hamburguer, de 2011, relata bem a história deles) lutaram pela criação do Parque Indígena do Xingu, criado em 1961, e que abriga 50 aldeias, de 16 etnias e 6.000 índios. À época em que escreveu o livro, em 1995, havia 300 mil índios.

Dados da Funai (Fundação Nacional do Índio) mostram que, desde aquele tempo, até os anos 1970, a população indígena brasileira decresceu acentuadamente e, inclusive, muitos povos foram extintos. “O desaparecimento dos índios passou a ser visto como uma contingência histórica, algo a ser lamentado, porém, inevitável. No entanto, este quadro começou a dar sinais de mudança nas últimas décadas do século passado”, aponta o órgão governamental.

A partir de 1991, o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) incluiu os indígenas no Censo Demográfico nacional e, na década de 1990, contingente de brasileiros que se considerava indígena aumentou 150%; de acordo com a Funai, o ritmo de crescimento foi quase seis vezes maior que o da população em geral. “O percentual de indígenas em relação à população total brasileira saltou de 0,2% em 1991 para 0,4% em 2000, totalizando 734 mil pessoas. Houve aumento anual de 10,8% da população, a maior taxa de crescimento dentre todas as categorias, quando a média total de crescimento foi de 1,6%.”

RAIO X - Conforme o último Censo Demográfico realizado pelo IBGE em 2010, há 817.963 índios no Brasil, de 305 diferentes etnias (apenas 0,4% dos 208 milhões de brasileiros). Do total, 502.783 (61%) vivem na zona rural e, 315.180 (39%) habitam as zonas urbanas. Embora a população indígena tenha reagido, o volume atual representa apenas 13,6% dos 6 milhões relatados por Ribeiro. E mesmo que fossem considerados os dados oficiais da Funai, de 3 milhões deles, o atual volume equivale a 27,2% dessa população. A maior dizimação da etnia ocorreu, conforme o órgão, nos primeiros 70 anos posteriores à descoberta do Brasil, quando o montante caiu a 1,2 milhão, o que foi provocado por, além de conflitos com os colonizadores, doenças por eles trazidas.

Este Censo revelou que em todos os Estados há populações indígenas. A Funai também registra 69 referências de índios ainda não contatados, além de existirem grupos que estão requerendo o reconhecimento de sua condição indígena junto ao órgão federal indigenista. Com relação às 274 línguas faladas, o Censo demonstrou que cerca de 17,5% da população indígena não fala a língua portuguesa. Nas tribos mais próximas do Grande ABC, a Rio Silveiras, em Boracéia, São Sebastião, e a Krukutu, em São Bernardo, por exemplo, o idioma oficial é o guarani – embora seus integrantes falem também português.