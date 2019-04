Aldeia Multiétnica, em Goiás, é verdadeira imersão

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



18/04/2019 | 07:17



“A Aldeia Multiétnica, situada na Chapada dos Veadeiros (Goiás), é evento que recomendo a todos que querem vivenciar a cultura indígena. A troca entre etnias indígenas e os não-índios, uma imersão que pode durar semanas, acontece anualmente e propicia aprendizado e proximidade com a cultura e organização social desses povos.

Os anfitriões e fundadores do encontro são os Krahô (Tocantins), Kayapó/Mebengôkré (Pará), Fulni-ô (Pernambuco), Guarani Mbya (Santa Catarina), KaririXocó (Alagoas), Xavante e Alto Xingu (Mato Grosso), que estabelecem a programação e podem convidar índios de outras etnias a cada edição.

Eles se organizam, constroem sua casa tradicional e recebem os visitantes em espaço reservado para apresentarem suas culturas de diversas maneiras, seja por meio de canto, dança, luta, gastronomia, rodas de conversas, adereços e pinturas corporais. A reunião e interação dessas etnias em prol do projeto também traz a eles o fortalecimento da luta indígena em comum, e a manutenção da resistência de saberes tradicionais e culturais de seu povo, além da comunicação com os não-índios.

O projeto acontece desde 2007 em julho, com duração de sete a 20 dias, nas proximidades da cidade de São Jorge, que fica a 275 quilômetros de Brasília. É possível se hospedar no evento ficando acampado com os indígenas em ocas, após se inscrever no projeto e pagar valor pelo site do evento http://www.aldeiamultietnica.com.br/. Neste ano, o evento ocorre de 12 a 19 de julho, em Alto Paraíso de Goiás. Pacote para os sete dias custa a partir de R$ 1.970. Outra opção, mais econômica, é se hospedar em São Jorge e visitar o evento nos dias de livre acesso pagando taxa diária que gira em torno de R$ 40.

É enriquecedor estar presente num projeto como este, pois nos conectamos com nossa ancestralidade, nos sensibilizamos com nossos povos mais primitivos dotados de tantas crenças e saberes que ultrapassam o que pode ser falado em livros, pois mostra, na atualidade, como estão vivendo e lutando pela resistência de seu povo e de sua cultura, buscando mantê-la e necessitando de força conjunta de não-índios, do Estado e organizações políticas para contribuir com o que lhes é de direito: a preservação cultural dos povos indígena em nosso País.”