Reajuste divide motoristas em relação à paralisação

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



18/04/2019 | 07:23



Após a Petrobras anunciar o aumento de R$ 0,10 no litro do diesel, na noite de ontem, os caminhoneiros se mostraram divididos sobre possível greve. A ala mais radical já se articula para uma paralisação nos próximos dez dias. No entanto, motoristas que participaram do movimento nacional do ano passado foram ouvidos pela reportagem do Diário e dizem que ainda não há risco de novos pontos de greve.

O caminhoneiro Wanderlei Alves, conhecido como Dedeco, diz que não tem outra alternativa a não ser decretar uma greve. “O governo pagou para ver. Agora só estamos vendo a data, mas será em menos de dez dias.” Ele destaca que a conta não fecha, já que o preço do frete continua igual e, os custos, subindo. Para quem gasta 10 mil litros de diesel, o aumento de ontem representa R$ 1.000 no bolso do caminhoneiro, como é o caso de Dedeco, uma das lideranças nacionais. “O governo insiste em tratar do setor com quem não tem caminhão”, critica.

Em mensagem enviada ao ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, o caminhoneiro Josué Rodrigues, um dos líderes na Região Norte, também ameaça nova greve para o mês que vem caso o preço não seja congelado e o tabelamento do frete não seja respeitado. “Se não fizer valer o piso mínimo do frete, nós vamos parar, não tem jeito. Se não agir antes do dia 21 de maio vai ter uma paralisação sangrenta, pode ter certeza.”

Outros representantes, entretanto, tentam apaziguar a situação. Alguns não acreditam em nova paralisação por causa da situação financeira precária da categoria. “Está todo mundo quebrado”, afirma Bruno Tagliari, uma das lideranças do Sul. Ele afirma que, no seu caso, se fizer uma paralisação, não conseguiria pagar a despesa fixa, de R$ 6.000 por mês.

Mas, apesar da frustração, também há boa vontade por parte dos caminhoneiros em dar mais tempo para o governo, afirma Ivar Luiz Schmidt, um dos líderes do CNT (Comando Nacional do Transporte) no Nordeste. A maioria votou em Jair Bolsonaro (PSL) para presidente, e ainda espera que ele faça alguma coisa pelos motoristas. Mas paciência tem limite, avisam os caminhoneiros nas redes sociais.

“Devemos focar na questão do frete, que ainda é um ponto muito importante para nós”, afirmou um dos caminhoneiros que participou de bloqueios no Rodoanel, em maio do ano passado. Dentro dos grupos de WhatsApp, as medidas dos últimos dias são vistas como resultado da fragilidade da categoria. (com Estadão Conteúdo)