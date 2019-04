Toyota vai produzir veículo híbrido flex

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



18/04/2019 | 07:10



A Toyota vai produzir o primeiro veículo híbrido flex do mundo, o novo Corolla, desenvolvido pela equipe de engenharia da montadora, estabelecida na planta de São Bernardo, em conjunto com a matriz no Japão. O modelo será feito na fábrica de Indaiatuba, Interior do Estado, e recebeu investimento de R$ 1,6 bilhão desde setembro do ano passado. Com isso, serão gerados 900 empregos diretos.

A 12ª geração do Corolla será equipada com um motor elétrico e outro de tecnologia flexfuel. De acordo com a montadora, com essa motorização, o veículo será o automóvel movido a etanol mais eficiente do Brasil e o híbrido mais limpo do mundo. O anúncio também está em linha com o programa do governo federal de incentivo a indústria automotiva, o Rota 2030, que busca estimular a produção de veículos mais eficientes.

“A produção e a comercialização começam a partrir de outubro. Já a exportação será a partir dos primeiros meses de 2020”, afirmou o presidente da Toyota do Brasil, Rafael Chang, após o anúncio da produção, realizado ontem, no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo.

Na ocasião, estiveram presentes o governador João Doria (PSDB), o prefeito de São Bernardo Orlando Morando (PSDB), entre outras autoridades. Além de ter sido desenvolvido na cidade, a planta também deve fornecer peças e componentes, como já acontece atualmente. Num primeiro momento, ainda não haverá geração de novos empregos na região.

De acordo com Doria, o anúncio é uma demonstração de fortalecimento da indústria automotiva em São Paulo. “Trata-se de um setor muito importante porque é um forte empregador, forte utilizador de tecnologias e tem uma rede robusta complementar de revendedores e fornecedores. É uma cadeia produtiva muito importante para o Estado e para o Brasil”, afirmou.

FORD - Questionado sobre a situação da fábrica da Ford em São Bernardo, o governador afirmou que as negociações para a venda da unidade continuam. A montadora norte-americana anunciou o fechamento da planta em fevereiro.

“A proposta do governo de São Paulo até aqui foi bem-sucedida para se encontrar um comprador da fábrica. Temos duas empresas interessadas neste processo seletivo, tínhamos três, agora já estamos finalizando com duas, mas em breve poderemos anunciar qual empresa comprará a fábrica da Ford. O que eu posso antecipar é que teremos sucesso”, disse Doria. Uma das empresas que já assumiu o interesse na unidade foi a brasileira Caoa. A Ford afirmou que julga prematuro comentar o tema e a Caoa não comentou.