Corinthians perde para a Chapecoense e completa quatro jogos sem marcar

17/04/2019 | 23:36



O Corinthians fez mais uma péssima apresentação, perdeu para a Chapecoense por 1 a 0 nesta quarta-feira, em Santa Catarina, e completou quatro jogos sem marcar gols. O resultado preocupa para o jogo de volta da quarta fase da Copa do Brasil, na próxima semana, e também para a decisão do Campeonato Paulista contra o São Paulo, domingo, em Itaquera.

De olho no clássico do fim de semana, o técnico Fábio Carille fez sete mudanças na equipe em relação ao empate sem gols com o time tricolor no Morumbi. Só seguiram entre os titulares Henrique, Carlos Augusto, Ramiro e Jadson. Mas os problemas enfrentados nos três jogos anteriores continuaram. O meio-campo não conseguia ficar com a bola. Vagner Love e Sornoza, que atuavam pelos lados, eram mais laterais do que atacantes.

O resultado disso foi que a Chapecoense tomou conta do primeiro tempo. Everaldo obrigou Walter a fazer duas boas defesas no início da partida. Na primeira, cabeceou e o goleiro corintiano pulou no canto direito. Na outra, mandou uma bomba da intermediária e o substituto de Cássio pegou no lado esquerdo.

O Corinthians continuava sem esboçar reação, recuado, preocupado em manter suas linhas defensivas. A Chapecoense aproveitou um cochilo da zaga adversária e abriu o placar. O volante Richard demorou para sair e fazer a linha de impedimento, Aylon se antecipou a Walter e, com a sola da chuteira, mandou para as redes.

Na etapa final, Gustavo Campanharo quase ampliou para o time da casa ao acertar o travessão de Walter. O time de Carille só foi dar o primeiro chute a gol aos 11 minutos do segundo tempo e graças a uma saída errada do zagueiro Gum. Ele deu de presente para Sornoza, que bateu, a bola desviou no caminho, e exigiu boa defesa de Vagner. O goleiro da Chapecoense, por sinal, machucou o joelho em uma saída de bola e deu lugar a Thiepo.

A Chapecoense parecia satisfeita com o resultado e deu mais campo para o Corinthians. O time paulista ficava mais com a bola, mas também não tinha poder de finalização. O argentino Mauro Boselli não foi mal. Quando a bola chegava nele, conseguia tocar de lado, mas faltava alguém para devolver em condições de finalizar.

FICHA TÉCNICA

CHAPECOENS 1 X 0 CORINTHIANS

CHAPECOENSE - Vagner (Thiepo); Eduardo, Gum, Douglas e Bruno Pacheco; Márcio Araújo, Elicarlos (Amaral) e Gustavo Campanharo; Régis (Augusto), Aylon e Everaldo. Técnico: Ney Franco.

CORINTHIANS - Walter; Michel Macedo, Marllon, Henrique e Carlos Augusto; Richard, Ramiro (Ralf) e Jadson (Clayson); Sornoza, Boselli e Vagner Love. Técnico: Fábio Carille.

GOL - Aylon, aos 33 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araujo.

CARTÕES AMARELOS - Everaldo e Eduardo (Chapecoense); Ramiro e Michel Macedo (Corinthians).

RENDA - R$ 245.810,00.

PÚBLICO - 7.758 pagantes.

LOCAL - Arena Condá, em Chapecó (SC).