História viva

Miriam Gimenes



18/04/2019 | 07:33



Não é de hoje que a população andreense sonha com a volta do Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes. Pelo menos desde que ele foi desativado pela última vez, em 2008 – veja os detalhes abaixo – diversas foram as manifestações a fim de que o espaço, localizado na Rua Senador Flaquer, no Centro de Santo André, voltasse a produzir e reverberar cultura. E, ao que tudo indica, isso agora se tornou realidade.

É que ontem, em solenidade realizada em frente ao prédio onde em 1925 passou a funcionar o espaço cultural, foi apresentado projeto de revitalização, que deve ser colocado em prática ainda este ano. O local, que contemplará todas as artes – e relembrará a história do Carlos Gomes – deverá ser entregue, segundo o prefeito Paulo Serra (PSDB), no primeiro semestre de 2020. O custo será de R$ 5 milhões. “Temos algumas linhas de crédito com a Caixa Econômica Federal. Estamos trabalhando o Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento), que é uma linha de financiamento, também recursos próprios do Fundo de Desenvolvimento Urbano para questão da iluminação e todo entorno. E também, se for necessário, a gente trabalha com a captação de Leis de Incentivo através do Fundo de Cultura.”

Segundo a secretária de Cultura Simone Zárate, o que difere este projeto de outros que não saíram do papel é a viabilidade. “Desde o tempo que eu lembro seria o quarto projeto apresentado. Estamos fazendo um projeto viável em termos financeiro, de uso e manutenção. Os outros eram maravilhosos e muito caros”, analisa. A licitação será em junho e as obras devem começar em outubro.



O PROJETO

Mas foi baseado nos anteriores que a equipe da prefeitura, coordenada por Marco Moretto Neto, vice-presidente do Comdephaapasa (Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arquitetônico-Urbanístico e Paisagístico de Santo André) preparou este novo projeto. E foram levados alguns elementos em consideração: a viabilidade do projeto, contemplar a demanda cultural da sociedade, ser de múltiplo uso, facilitar a circulação pública e, por último, evidenciar a memória do Carlos Gomes. “Uma outra coisa importante para elaboração do projeto foi considerar a situação atual da edificação. Quando a gente fala do Carlos Gomes muita gente imagina que ainda existe um teatro a ser restaurado. A gente fez questão de fazer apresentação para que as pessoas possam ver que o que a gente tem aqui é uma ruína. É uma caixa vazia sem um dos lados”, ressalta Moretto.

As ‘cicatrizes expostas’, no entanto, serão mantidas no projeto restaurado. “Ele (projeto) tem essa característica de evidenciar esse tempo de abandono e perda que esse espaço sofreu”, acrescenta. Serão protegidas também as paredes laterais e requadros, a boca de cena com as pinturas decorativas, o madeiramento de telhado, as estruturas da caixa cênica, onde existia o palco, e portas de época. Não haverá, no entanto, mais o palco físico.

“A gente manteve o ‘variedades’ no nome porque o Cine Theatro sempre foi um lugar de atividades variadas. Aqui tinha apresentações de teatro, dança, música, exibições cinematográficas, mas também eventos sociais, ringue de patinação. Essa característica de usos variados vai ser preparada”, acrescenta o coordenador.

Para tanto, foi trabalhado o conceito de uma praça coberta. “A ideia é que a parte interna do prédio seja uma extensão da rua. Que as pessoas possam circular livremente.” A fachada da Senador Flaquer vai ser demolida e será construído um pórtico metálico em frente ao edifício, onde ficará o mezanino. Ele dará estabilidade para as paredes. A divisão entre ele e o galpão será por uma ‘pele’ de vidro, que dará visibilidade para parte interna do prédio.

Na lateral esquerda, serão construídas estruturas de apoio (sanitário, camarins, etc). O calçadão da direita terá estruturas de convivência com bicicletários e bancos e, no fundo da edificação, terá uma praça, que abrigará estruturas de alimentação.

“Ao entrar aí sim tem uma imersão no tempo. Vai ter uma boca de cena restaurada por um especialista, serão recompostas as frisas e haverá uma projeção da famosa estrela do Carlos Gomes no chão”, finaliza Moretto.

Carlos Gomes foi o quinto cinema do País

Batizado em homenagem ao compositor campineiro Carlos Gomes (1836-1896), autor da ópera O Guarani, cujos acordes se imortalizaram na abertura do programa radiofônico A Voz do Brasil, o Cine Theatro foi o quinto cinema construído no Brasil – e o mais antigo da região.

Fundado em 1912 pelo italiano Vicenzo Arnaldi na Rua Coronel Oliveira Lima, treze anos depois foi transferido à Rua Senador Flaquer, também no Centro, onde está até hoje. Em 2015 o local – que já foi palco para o tenor italiano Tito Schipa (1888-1965) em 1946 e recebeu eventos com a presença de Hebe Camargo (1929-2012), além de mostras de cinema italiano, tailandês e francês – completou 90 anos.

De características neoclássicas, a primeira fachada do Cine Teatro Carlos Gomes foi modificada em 1947, assim como o interior do prédio. De lá para cá foram inúmeras as modificações. Fechado em 1987, foi ocupado por loja de tecidos e estacionamento. Em 1992, o imóvel foi tombado pelo Condephapaasa (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico Artístico Arquitetônico-Urbanístico e Paisagístico de Santo André).

O primeiro projeto de revitalização foi feito em 1999, na gestão do então prefeito Aidan Ravin, mas não saiu do papel. A alegação, à época, era a de que não havia recursos para obra.

Desde então, funcionou de forma intermitente até a interdição pela Defesa Civil em 2008 motivada pelas más condições estruturais. O local apresentava problemas na elétrica e nos banheiros, além de infiltrações, falta de saída de emergência e de acessibilidade. Quem sabe, agora, esse filme tenha final feliz.