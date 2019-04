Cientistas reativam células no cérebro de porcos mortos

17/04/2019 | 21:32



Cientistas restauraram algumas atividades dentro do cérebro de porcos que haviam sido abatidos horas antes, aumentando as esperanças de alguns avanços médicos e perguntas sobre a definição da morte.

Os cérebros não conseguiam pensar ou sentir nada, enfatizaram os pesquisadores. Pelos padrões médicos, "este não é um cérebro vivo", disse Nenad Sestan, da Escola de Medicina de Yale, um dos pesquisadores que relatou os resultados na quarta-feira na revista Nature.

Mas o trabalho revelou um grau surpreendente de resiliência entre as células dentro de um cérebro que perdeu seu suprimento de sangue e oxigênio, disse ele.

"A morte celular no cérebro ocorre através de uma janela de tempo mais longa do que pensávamos anteriormente", disse Sestan.

A pesquisa pode levar a novas terapias para o acidente vascular cerebral (AVC) e outras condições, bem como fornecer uma nova maneira de estudar o cérebro e como as drogas funcionam nele, disseram os pesquisadores. Eles também afirmaram que não têm planos para testar sua técnica em cérebros humanos.

O estudo foi financiado principalmente pelos Institutos Nacionais de Saúde.

Os 32 cérebros vieram de porcos mortos por comida em um matadouro local. Os cientistas colocam os cérebros em um aparelho em seu laboratório. Quatro horas depois da morte dos animais, os cientistas começaram a bombear um substituto de sangue especialmente projetado através dos órgãos.

Os cérebros não mostraram atividade elétrica em larga escala que indicaria consciência. Restaurar a consciência não era um objetivo do estudo, que visava, em vez disso, explorar se determinadas funções poderiam ser restauradas muito depois da morte.

Após seis horas de bombeamento, os cientistas descobriram que as células cerebrais individuais em uma área do cérebro mantiveram os principais detalhes de sua estrutura, enquanto as células de cérebros não tratados foram severamente degradadas. Quando os cientistas removeram esses neurônios dos cérebros tratados e os estimularam eletricamente, as células reagiram de uma maneira que indicava a viabilidade. E estudando o sangue artificial antes que ele entrasse nos cérebros tratados e depois que ele surgiu, os pesquisadores encontraram evidências de que as células cerebrais estavam absorvendo açúcar no sangue e oxigênio e produzindo dióxido de carbono, um sinal de que estavam funcionando.

Eles também descobriram que os vasos sanguíneos nos cérebros tratados responderam a uma droga que faz com que os vasos se alarguem.

Sestan disse que os pesquisadores não sabem se poderiam restaurar a função normal do cérebro inteiro. Os pesquisadores agora tentam manter as funções cerebrais que observaram por mais de seis horas de tratamento.

Se tal consciência tivesse aparecido nos experimentos relatados, os cientistas teriam usado anestesia e baixas temperaturas para anulá-la e interromper o experimento, disse o coautor do estudo, Stephen Latham, de Yale. Não há consenso ético sobre fazer tal pesquisa se o cérebro estiver consciente, disse ele.

Christof Koch, presidente do Instituto Allen para a Ciência do Cérebro em Seattle, que não participou do estudo, disse que ficou surpreso com os resultados, especialmente porque foram alcançados em um animal grande.

"Esse tipo de tecnologia poderia ajudar a aumentar nosso conhecimento para trazer as pessoas de volta à terra dos vivos" após uma overdose de drogas ou outro evento catastrófico que privou o cérebro de oxigênio por uma ou duas horas, disse ele. Ao contrário dos experimentos com porcos, qualquer tratamento desse tipo não envolveria a remoção do cérebro do corpo.

O trabalho com porcos também entra em um campo minado ético, disse ele. Por um lado, ele toca na definição amplamente usada de morte como a perda irreversível da função cerebral porque a irreversibilidade "depende do estado da tecnologia; e como este estudo mostra, isso está constantemente avançando" , disse ele.

E alguém pode muito bem tentar isso com um cérebro humano algum dia, ele disse. Se experimentos futuros restaurassem a atividade elétrica em larga escala, isso indicaria consciência? O cérebro "experimentaria confusão, ilusão, dor ou agonia?". "Isso seria inaceitável até mesmo em um cérebro animal, disse.

Em um comentário da Nature, os bioeticistas Stuart Youngner e Insoo Hyun, da Escola de Medicina Case Western Reserve, em Cleveland, disseram que se esse trabalho levar a melhores métodos para ressuscitar o cérebro nas pessoas, isso poderia complicar as decisões sobre quando remover órgãos para transplante.