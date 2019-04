Miriam Gimenes

Do Diário do Grande ABC



17/04/2019 | 21:11



Em solenidade em frente ao prédio onde passou a funcionar em 1925 o Cine Theatro de Variedade Carlos Gomes, na Rua Senador Flaquer, em Santo André, foi apresentado projeto de revitalização do espaço, que deverá ser posto em prática ainda este ano. O local, que contemplará todas as artes - e relembrará a história do prédio - deverá ser entregue, segundo o prefeito Paulo Serra (PSDB), no primeiro semestre de 2020. O projeto terá o custo de R$ 5 milhões e será feito com ajuda de financiamentos, entre eles com a Caixa Econômica Federal. Confira os detalhes amanhã no Caderno de Cultura & Lazer.