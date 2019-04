Policiais do 6º Baep prendem casal procurado por latrocínio em Santo André

Vanessa Soares

Do Dgabc.com.br



17/04/2019 | 20:28



Policiais do 6º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) realizaram na tarde desta quarta-feira a prisão de um casal foragido envolvido na morte de um caminhoneiro no dia 5 de março, na Avenida Industrial, em Santo André, após tentativa de roubo.

Após receber informações de que o indivíduo foragido estaria pelo bairro Maracanã, os policiais do Baep intensificaram o policiamento no local e avistaram o homem conduzindo uma motocicleta acompanhado da mulher. A abordagem foi realizada e o indivíduo confessou ter participado do latrocínio (roubo seguido de morte).

A Delegacia de Homicídios confirmou que havia mandado de busca e apreensão para residência dos suspeitos, onde foram localizados um revólver e a jaqueta utilizada no crime.

A ocorrência foi registrada pela Delegacia de Homicídios do município.