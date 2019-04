Liverpool goleia Porto e vai pegar o Barcelona na semifinal da Liga dos Campeões

17/04/2019 | 18:07



O Liverpool goleou o Porto por 4 a 1, nesta quarta-feira, no estádio do Dragão, em Portugal, e garantiu vaga na semifinal da Liga dos Campeões. O time inglês vai ser o adversário do Barcelona, que na terça-feira eliminou o Manchester United.

A Uefa agendou os confrontos da próxima fase pata os dias 30 de abril, 1º, 7 e 8 de maio e vai confirmar em breve as datas de todos os duelos. Na outra semifinal irão se enfrentar Ajax e Tottenham, que nesta quarta-feira despachou o Manchester City.

De qualquer forma, o Liverpool já sabe que fará a partida de ida contra o Barça no Camp Nou, na Espanha, antes de decidir vaga em casa no estádio Anfield Road.

O Liverpool soma cinco títulos do interclubes mais importante da Europa, assim como o Barça e o Bayern de Munique, já eliminado. Essas equipes só ficam atrás do Milan, dono de sete taças, e do Real Madrid, ganhador de 13 troféus da competição.

O time inglês terá a chance de repetir a campanha da temporada passada, quando chegou à final da Liga dos Campeões e acabou derrotado pelo Real Madrid. O Barcelona vai tentar voltar a uma decisão, feito que não consegue desde a temporada 2014/2015, quando se sagrou campeão ao superar a Juventus na luta pelo título.

Valente, como foi no jogo de ida, o Porto iniciou no ataque para tentar reverter o resultado desfavorável de 2 a 0 no primeiro duelo em Londres. O Liverpool apostou na velocidade de Salah e Mané para usufruir dos contra-ataques.

Aos 26 minutos, Mané abriu o placar para os ingleses. O auxiliar da arbitragem chegou a marcar impedimento, mas o VAR confirmou o gol. O panorama da partida continuou o mesmo, com destaque para os incansáveis Corona e Marega no ataque português. Mas o esforço dos atacantes não foi o suficiente para incomodar Alisson.

O segundo tempo começou com o Porto na pressão e o Liverpool apenas concentrado nos contra-ataques. E foi desta maneira que a equipe inglesa chegou ao segundo gol. Arnold fez ótimo lançamento para Salah, que, com categoria, fez 2 a 0, aos 20 minutos.

Dois minutos depois, Militão, de cabeça, após escanteio, diminuiu para o Porto, que vislumbrou a possibilidade de realizar uma missão impossível e buscar mais quatro gols em pouco mais de vinte minutos.

Com isso, o Liverpool encontrou vários espaços no campo de ataque e Henderson, com muita habilidade, fez ótimo levantamento para Firmino meter a cabeça e fazer o terceiro gol inglês. Foi o quarto do atacante brasileiro em dez jogos na competição.

Enquanto o Porto desanimou, o Liverpool seguiu seu ritmo alucinante de ataque. O zagueiro Van Dijk fez o quarto, após cobrança de escanteio. Por pouco os ingleses não repetiram o mesmo placar do ano passado, quando venceram no estádio do Dragão por 5 a 0, em confronto válido pelas oitavas de final.