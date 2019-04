Tatá Werneck celebra terceiro mês de gestação e brinca sobre tamanho de sua barriga: - Cresce rápido, hein?

17/04/2019 | 17:11



Tatá Werneck tem compartilhado momentos fofos, engraçados, mas também não poupando as dificuldades as quais está enfrentando em sua gravidez de risco. A apresentadora espera uma menina, de seu relacionamento com Rafael Vitti, e sofreu com a hiperêmese gravídica, que provoca fortes enjoos nos primeiros meses de gestação.

E para celebrar o fato de ter chegado ao terceiro mês da gravidez na última terça-feira, dia 16, Tatá fez um textinho engraçado e, de quebra, mostrou o tamanho de sua barriguinha!

Hoje meia-noite completo três meses de gravidez. Dizem que aos três meses tudo melhora. Então 00:01 termina o horário de enjoo de verão. Ajustem seus relógios.

Além disso, em seu Stories, fez um vídeo para também mostrar a barriga e disse:

- Menina, tu cresce rápido, hein? Meu Deus, minha filha tem um metro e 92 (centímetros), brincou.

Também no Instagram, Tatá publicou outro clique e escreveu:

Umbigo torto.

Ela recebeu elogios de famosos como Sabrina Sato!

Que barrigão lindo!!!