Em vídeo, Deborah Secco rebate críticas sobre procedimento nos dentes

17/04/2019 | 17:11



Quem não quer ter os dente alinhados e branquinhos? Deborah Secco deu um jeito nisso ao realizar um procedimento odontológico, porém recebeu várias críticas nas redes sociais ao postar o resultado.

Depois de deixar os dentes ainda mais brancos, alguns seguidores deixaram comentários desagradáveis, um deles comentou:

Escovou com alvejante.

Outro escreveu:

Parabéns, ficou podre.

Mas a atriz não deixou barato, não! Deborah foi até o Instagram postar um vídeo rebatendo as críticas:

- Pra todos vocês que estão preocupados com os meus dentinhos só tenho uma coisa para dizer: Se preocupem com a vida de vocês que eu estou bem feliz com eles.

Na legenda do vídeo, Secco ainda completou:

Julguem mais! Julguem mesmo. Só que não. Que bom terem me escolhido pra bode expiatório em um dia/momento em que estou bem. Há dias que dói, existem pessoas mais sensíveis que eu pra esse tipo de brincadeira. Reflitamos todos sobre nosso olhar pro outro... Ah, sobre os meus dentes: tô bem feliz com eles! E não é que é isso o que importa?